Мэр Нижнекамска сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на НПЗ

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватила беспилотник, который атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Об этом сообщил глава местного муниципального района и мэр города Рамиль Муллин.

"На сегодняшний день атака была. Самолётного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ. Сегодня этот самолёт обезврежен", — приводит ТАСС слова Муллина.