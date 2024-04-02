Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 07:53

Мэр Нижнекамска сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на НПЗ

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватила беспилотник, который атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Об этом сообщил глава местного муниципального района и мэр города Рамиль Муллин.

"На сегодняшний день атака была. Самолётного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ. Сегодня этот самолёт обезврежен", приводит ТАСС слова Муллина.

Градоначальник добавил, что возгорания нет, пострадавших и разрушений инфраструктуры удалось избежать. По его словам, ситуация находится под контролем, все службы работают.

Средства ПВО подавили украинский беспилотник самолётного типа под Липецком
Средства ПВО подавили украинский беспилотник самолётного типа под Липецком

Напомним, рано утром 2 апреля в Елабуге и Нижнекамске украинские дроны атаковали предприятия. Серьёзных разрушений не было, технологический процесс предприятий не был нарушен. Также была информация, что в результате удара нескольких БПЛА по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения. Позднее число пострадавших при атаке дронов в Елабуге выросло до семи, трое человек попали в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров