Мэр Нижнекамска сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на НПЗ
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватила беспилотник, который атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Об этом сообщил глава местного муниципального района и мэр города Рамиль Муллин.
"На сегодняшний день атака была. Самолётного типа дрон. Он не взорвался, работала система РЭБ. Сегодня этот самолёт обезврежен", — приводит ТАСС слова Муллина.
Градоначальник добавил, что возгорания нет, пострадавших и разрушений инфраструктуры удалось избежать. По его словам, ситуация находится под контролем, все службы работают.
Напомним, рано утром 2 апреля в Елабуге и Нижнекамске украинские дроны атаковали предприятия. Серьёзных разрушений не было, технологический процесс предприятий не был нарушен. Также была информация, что в результате удара нескольких БПЛА по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения. Позднее число пострадавших при атаке дронов в Елабуге выросло до семи, трое человек попали в больницу.
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