Средства ПВО подавили украинский беспилотник самолётного типа под Липецком
В Становлянском районе Липецкой области обнаружили и подавили средствами ПВО украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"На месте работают сотрудники правоохранительных органов", — написал глава Липецкой области, добавив, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.
Утром 2 апреля в регионе был введён режим воздушной опасности. По словам Артамонова, вблизи границ региона заметили БПЛА. Все силы и средства привели в повышенную готовность. После подавления дрона режим воздушной опасности отменили.
А ранее Life.ru писал, что в Елабуге и Нижнекамске БПЛА атаковали предприятия. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова пояснили, что серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Также была информация, что в результате удара нескольких беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения. Позднее число пострадавших при атаке дронов в Елабуге выросло до шести. Трое из них были госпитализированы.
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