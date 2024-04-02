Средства ПВО подавили украинский беспилотник самолётного типа под Липецком

В Становлянском районе Липецкой области обнаружили и подавили средствами ПВО украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"На месте работают сотрудники правоохранительных органов", — написал глава Липецкой области, добавив, что пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.