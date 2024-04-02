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2 апреля, 19:07

В небе над Курской областью сбито ещё два украинских дрона

Губернатор Старовойт: Ещё два украинских дрона сбиты в Курской области

Ещё два украинских беспилотника сбиты в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты ещё два украинских БПЛА. Спасибо бойцам ПВО!" — написал губернатор в телеграм-канале.

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Ранее также сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Курской области. В регионе действует режим угрозы БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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