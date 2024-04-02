В небе над Курской областью сбито ещё два украинских дрона
Губернатор Старовойт: Ещё два украинских дрона сбиты в Курской области
Ещё два украинских беспилотника сбиты в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты ещё два украинских БПЛА. Спасибо бойцам ПВО!" — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее также сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Курской области. В регионе действует режим угрозы БПЛА.
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