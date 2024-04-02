В небе над Курской областью сбито ещё два украинских дрона

Ещё два украинских беспилотника сбиты в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты ещё два украинских БПЛА. Спасибо бойцам ПВО!" — написал губернатор в телеграм-канале.