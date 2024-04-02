Российские силы выходят к водохранилищу у Кременной ЛНР

Российские военнослужащие продолжают продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Как заявил в интервью корреспондентам РИА "Новости" координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, в настоящее время бойцы ВС РФ выходят к водохранилищу, расположенному рядом с Кременной.

По его словам, российские военные берут по несколько укрепрайонов на линии Сватово – Кременная. Парламентарий подчеркнул, что военнослужащими выполняются все поставленные на этом направлении Генштабом РФ задачи.

"В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу", — заявил народный избранник, отметив, что после Белогоровки в ЛНР войска будут двигаться на Северск для того, чтобы отрезать снабжение ВСУ.