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2 апреля, 20:30

Российские силы выходят к водохранилищу у Кременной ЛНР

Депутат Водолацкий: Бойцы ВС РФ выходят к водохранилищу у Кременной ЛНР

Российские военнослужащие продолжают продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Как заявил в интервью корреспондентам РИА "Новости" координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, в настоящее время бойцы ВС РФ выходят к водохранилищу, расположенному рядом с Кременной.

По его словам, российские военные берут по несколько укрепрайонов на линии Сватово – Кременная. Парламентарий подчеркнул, что военнослужащими выполняются все поставленные на этом направлении Генштабом РФ задачи.

"В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу", — заявил народный избранник, отметив, что после Белогоровки в ЛНР войска будут двигаться на Северск для того, чтобы отрезать снабжение ВСУ.

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Ранее Life.ru писал, что в США бьют тревогу из-за новых российских сверхмощных планирующих бомб ФАБ-3000. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Россия сможет этими снарядами уничтожить мосты через Днепр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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