"Ситуация тяжёлая": На Украине заявили о серьёзных повреждениях пяти из шести ТЭС страны

В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили о серьёзных повреждениях пяти из шести имеющихся тепловых электростанций (ТЭС) страны. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале энергохолдинга.

"Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация очень тяжёлая", — сказано в сообщении.