Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 20:19

"Ситуация тяжёлая": На Украине заявили о серьёзных повреждениях пяти из шести ТЭС страны

Энергохолдинг ДТЭК заявил о серьёзных повреждениях пяти из шести ТЭС Украины

В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили о серьёзных повреждениях пяти из шести имеющихся тепловых электростанций (ТЭС) страны. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале энергохолдинга.

"Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация очень тяжёлая", — сказано в сообщении.

Украинский ДТЭК лишился 80% энергомощностей после взрывов
Украинский ДТЭК лишился 80% энергомощностей после взрывов

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за март 2024 года по объектам энергетики и ОПК Украины было нанесено 190 групповых ударов. Указанные удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров