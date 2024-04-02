"Ситуация тяжёлая": На Украине заявили о серьёзных повреждениях пяти из шести ТЭС страны
Энергохолдинг ДТЭК заявил о серьёзных повреждениях пяти из шести ТЭС Украины
В украинской энергетической компании ДТЭК сообщили о серьёзных повреждениях пяти из шести имеющихся тепловых электростанций (ТЭС) страны. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале энергохолдинга.
"Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация очень тяжёлая", — сказано в сообщении.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что за март 2024 года по объектам энергетики и ОПК Украины было нанесено 190 групповых ударов. Указанные удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.
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