Кардиолог предупредил о губительном эффекте рюмочки по выходным

Новое исследование корейских учёных показало, что если немного сбавить обороты в употреблении спиртного, то это снизит риски возникновения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Корреспонденты Kp.ru попросили прокомментировать эту новость профессора, врача-кардиолога Мехмана Мамедова, а также узнали, чем вредит употребление алкоголя на выходных.

"С корейцами у нас действительно популяции разные, и возможности организма, и традиции отличаются", — сообщил собеседник издания.

Однако, по его словам, в то же время и российские многократные исследования показывают, что накопительный эффект от регулярного употребления спиртных напитков очень губителен для человеческого организма. Это также касается даже тех случаев, когда человек всю неделю ведёт трезвый образ жизни и употребляет алкоголь только по выходным.

Помимо того, крайне пагубное влияние спиртное может оказать на людей, имеющих заболевания почек, сердца или печени. Для такой категории граждан, как отметил кардиолог, алкогольная нагрузка может быть критичной. Врач также посоветовал в связи с наступлением весны скорректировать свой ежедневный рацион и поменьше есть жирную пищу, а побольше овощи и фрукты.

"Плюс погода уже способствует прогулкам и общению на свежем воздухе и лучше — без алкоголя", — заключил Мамедов.