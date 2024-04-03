Кормление костра водкой: Эксперт рассказал о ритуалах для добычи дичи на охоте

Уходя в лес на охоту, некоторые прибегают к различным суевериям, которые якобы помогут поймать зверя или птицу. О некоторых из них в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал охотовед Валерий Кузенков.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день не существует каких-либо больших охотничьих ритуалов для помощи в этом деле, так как культура в этом вопросе, по его словам, утеряна. Однако собеседник информагентства отметил, что она ещё сохраняется у некоторых малых народов, допустим, у тех, кто проживает на севере. Охотовед заявил, что они иногда "кормят костёр".

Под кормлением костра понимается действие, в результате которого в открытое пламя бросается кусок пищи или выливается рюмка водки. Специалист сообщил, что он сам такое много раз видел и иногда занимался этим. В то же время, как рассказал эксперт, у него есть свой "охотничий бог".

"Он у меня присутствует ещё со студенческих времён, когда я пришёл учиться на охотоведа. Иногда я его молю в глубине души, чтобы он помог в охоте. Просишь, и действительно — появляется зверь, и его можно добыть", — заключил Кузенков.