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2 апреля, 22:22

Разъярённая толпа протестующих пытается прорваться к резиденции Нетаньяху

Протестующие в Израиле хотят прорваться к дому Нетаньяху и требуют его отставки

Сотни протестующих вновь вышли на улицы Иерусалима. Разъярённая толпа протестующих требует освобождения заложников, которые сейчас находятся в секторе Газа, и отправки правительства в отставку.

Протестующие в Израиле хотят прорваться к дому Нетаньяху и требуют его отставки. Видео © X / AgenciaAJN / X / NewsFromUmmah / X / OnlinePalEng / X / AmineSulta47205 / X / Aljarmaqnetnews

Изначально акция протеста проходила у здания Кнессета, после чего сотни людей направились к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Полиция пытается сдержать толпу, но безуспешно: демонстранты намеренно устраивают беспорядки и столкновения с силовиками, о чём свидетельствуют появившиеся в социальных сетях кадры.

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Протесты в Израиле стали довольно частым явлением после начала израильской операции в Газе. Один из последних митингов прошёл 31 марта у здания Кнессета в Иерусалиме. Люди требовали проведения досрочных выборов и скорейшего освобождения заложников в секторе Газа.

Обложка ©

X / OnlinePalEng

Оксана Попова
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