Разъярённая толпа протестующих пытается прорваться к резиденции Нетаньяху

Сотни протестующих вновь вышли на улицы Иерусалима. Разъярённая толпа протестующих требует освобождения заложников, которые сейчас находятся в секторе Газа, и отправки правительства в отставку.

Протестующие в Израиле хотят прорваться к дому Нетаньяху и требуют его отставки. Видео © X / AgenciaAJN / X / NewsFromUmmah / X / OnlinePalEng / X / AmineSulta47205 / X / Aljarmaqnetnews

Изначально акция протеста проходила у здания Кнессета, после чего сотни людей направились к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Полиция пытается сдержать толпу, но безуспешно: демонстранты намеренно устраивают беспорядки и столкновения с силовиками, о чём свидетельствуют появившиеся в социальных сетях кадры.