Загадочный объект упал с неба на дом жителя Флориды, им занялась NASA

В марте этого года в штате Флорида неопознанный объект упал с неба и пробил крышу дома местного жителя. Как передаёт онлайн-издание The Debrief, расследованием данного инцидента занялись сотрудники Американского космического агентства NASA.

Фотографии пробившего крышу дома объекта, так же как и причинённые им повреждения, хозяин жилища опубликовал в социальной сети Х. Впоследствии этот инцидент заинтересовал федеральное правительство, после чего к американцу обратились представители NASA.

"NASA изъяло предмет и взаимодействует владельцем дома, чтобы провести анализ предмета в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, чтобы как можно скорее определить его происхождение", — приводит издание слова сотрудника космического агентства Джоша Финча.

Журналисты предполагают, что загадочным объектом мог быть поддон с оборудованием, содержащим разряженные батареи, которые были сброшены с МКС. Представители средств массовой информации пришли к такому выводу, так как в момент падения космическое командование США "отслеживало над Мексиканским заливом вход в атмосферу аккумуляторного блока с МКС". Стоит отметить, что официальных подтверждений этому нет.