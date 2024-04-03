Греческие власти намерены продать киевскому режиму через Чехию десятки тысяч снарядов с запрещённым белым фосфором. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее заявление депутата парламента этой южноевропейской страны от Компартии Греции (КПГ) Никоса Папанастасиса, его политическая фракция осуждает подобные планы Афин.

Народный избранник сообщил, что на состоявшемся недавно заседании Комитета по программам вооружения парламента был поднят вопрос об утверждении нового списка систем вооружения и боеприпасов для "продажи", который дополняет уже отправленные с начала украинского конфликта неизвестные огромные партии. По словам парламентария, автором данной инициативы являлось правительство правящей в Греции партии "Новой демократии". Папанастасис отметил, что греческий кабмин играет ведущую роль в поддержке военных операций НАТО — США — ЕС на Украине.

Законотворец сообщил, что подобными действиями греческие власти не только переходят все границы по вовлечению страны в этот конфликт, но и нарушают международные договоры, связанные с запретом на применение белого фосфора в военных целях. В то же время политик подчеркнул, что, отправляя украинским властям различное вооружение с греческих складов, Афины тем самым ослабляют обороноспособность своей страны.

"КПГ безоговорочно осуждает преступные действия, которые совершило правительство, обслуживая самые грязные оперативные планы НАТО, США и ЕС, отказываясь даже от видимости "международной законности", как это происходит сегодня, когда на украинский фронт отправляются ракеты с белым фосфором", — говорится в заявлении.