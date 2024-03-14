Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине мрачной и ужасной
МИД Греции охарактеризовал ситуацию на Украине как "ужасную" и "близкую к нулевой точке". Такую оценку происходящему дал министр Йоргос Герапетритис на форуме Восточной Македонии и Фракии в Александруполисе. Он отметил, что считает помощь Киеву "абсолютной необходимостью и национальным долгом" для всего международного сообщества, вот только, как показала практика, от этого мало что меняется.
"Ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины", — приводит слова Герапетритиса РИА "Новости".
Напомним, что в начале этого года госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Грецию потребовал от премьер-министра страны увеличить поставки оружия для Украины. Афинам даже выдвинули ультиматум, дав на увеличение поставок всего несколько дней. Тем временем в греческом парламенте уже называют поддержку киевского режима государственной изменой: только у одного из военных складов ежедневно видят около 20 фур с украинскими номерами.
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