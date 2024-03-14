Глава МИД Греции назвал ситуацию на Украине мрачной и ужасной

МИД Греции охарактеризовал ситуацию на Украине как "ужасную" и "близкую к нулевой точке". Такую оценку происходящему дал министр Йоргос Герапетритис на форуме Восточной Македонии и Фракии в Александруполисе. Он отметил, что считает помощь Киеву "абсолютной необходимостью и национальным долгом" для всего международного сообщества, вот только, как показала практика, от этого мало что меняется.

"Ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины", — приводит слова Герапетритиса РИА "Новости".