Правительству Греции не следует идти на поводу у США и передавать оружие Украине, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус. Он напомнил, что история дружбы Москвы и Афин имеет глубокие корни, обе страны являются жемчужинами исторического, культурного, интеллектуального наследия, а для паломников — православной религии.

"Призываем Правительство Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие преступным властям Украины, которые ненавидят русский и православный мир", — сказал Шонус в беседе с РИА "Новости".