"Не нужно идти на поводу у американцев" : В Крыму призвали Грецию не передавать Украине оружие
Шонус призвал Грецию не передавать оружие Украине по указке США
Правительству Греции не следует идти на поводу у США и передавать оружие Украине, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии греков "Таврида" Иван Шонус. Он напомнил, что история дружбы Москвы и Афин имеет глубокие корни, обе страны являются жемчужинами исторического, культурного, интеллектуального наследия, а для паломников — православной религии.
"Призываем Правительство Греции не идти на поводу у американцев и не передавать оружие преступным властям Украины, которые ненавидят русский и православный мир", — сказал Шонус в беседе с РИА "Новости".
Собеседник агентства подчеркнул, что в противном случае Греция ослабит свою безопасность и подорвёт исторические, фундаментальные основы дружбы между нашими странами. Кроме того, напомнил он, именно благодаря России средиземноморское государство когда-то получило независимость — и греки Крыма полностью поддерживают внешне- и внутриполитический курс президента РФ Владимира Путина.
Напомним, 6 января госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Грецию потребовал от премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса увеличить поставки оружия для Украины. Глава внешнеполитического ведомства Штатов даже выдвинул ультиматум, дав Афинам несколько дней. Тем временем в греческом парламенте уже называют поддержку киевского режима государственной изменой: только у одного из военных складов ежедневно видят около 20 фур с украинскими номерами.
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