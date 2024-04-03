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3 апреля, 00:14

США отложили создание новой атомной подлодки "Округ Колумбия" на один год

В Соединённых Штатах отложили создание первой стратегической атомной подводной лодки нового поколения класса Columbiа под названием District Columbia ("Округ Колумбия"). Об этом сообщает издание Politico.

Подлодками планировали заменять крупнейшие субмарины ВМС США класса Ohio, два года назад состоялась закладка корпуса District Columbia. Причины, по которым её создание пришлось сдвинуть на 12-16 месяцев, не указаны. Ранее сообщалось, что она обойдётся Штатам в $8,5 млрд.

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Тем временем, Военно-морской флот России пополнился носителями ядерной "Булавы" и гиперзвукового "Циркона". Речь идёт о подлодках "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") и "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М").

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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