Массовые протесты захлестнули Турцию из-за снятия оппозиционера с выборов
Отстранение от выборов кандидата от DEM Зейдана вызвало волну протестов в Турции
Как минимум в шести крупных турецких городах после прошедших 31 марта выборов в органы местного самоуправления вспыхнули акции протеста. Как передают местные новостные порталы, причиной случившегося стало отстранение от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана.
Протесты в Турции. Видео © Х / SHORT NEWS / Х / SHORT NEWS/ Х / Taha/ Х / Dilek/ Х / Taha/ Х / SHORT NEWS/ Х / SHORT NEWS/ Х / SHORT NEWS/ Х / SHORT NEWS
Такое решение было принято избирательной комиссией провинции Ван. По данным средств массовой информации, этот политик ранее ожидал победу, однако впоследствии мандат предоставили кандидату от Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стоит отметить, что вызванная напряжённость заставила турецкие власти запретить массовые собрания с 3 по 17 апреля. Несмотря на это, десятки протестующих вышли на улицы городов Турции, где устраивают драки с сотрудниками правоохранительных органов, стреляют из автоматов и поджигают покрышки.
Ранее Life.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был готов к поражению его Партии справедливости и развития на муниципальных выборах. Как заявил тюрколог, доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов, у оппозиционной Республиканской народной партии и ранее были неплохие позиции.
Х / SHORT NEWS