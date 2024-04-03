Массовые протесты захлестнули Турцию из-за снятия оппозиционера с выборов

Как минимум в шести крупных турецких городах после прошедших 31 марта выборов в органы местного самоуправления вспыхнули акции протеста. Как передают местные новостные порталы, причиной случившегося стало отстранение от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана.

Такое решение было принято избирательной комиссией провинции Ван. По данным средств массовой информации, этот политик ранее ожидал победу, однако впоследствии мандат предоставили кандидату от Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стоит отметить, что вызванная напряжённость заставила турецкие власти запретить массовые собрания с 3 по 17 апреля. Несмотря на это, десятки протестующих вышли на улицы городов Турции, где устраивают драки с сотрудниками правоохранительных органов, стреляют из автоматов и поджигают покрышки.