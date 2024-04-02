Победа оппозиции на выборах в Турции не угрожает власти Эрдогана, уверен эксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был готов к поражению его Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах, заявил тюрколог, доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов. По словам эксперта, у оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) и ранее были неплохие позиции.

"На самом деле Эрдогану пока не о чем беспокоиться. Он довольно квалифицированно решал проблемы после землетрясения 2023-го, однако тогда партия упрекала его в игнорировании проблем мигрантов. Соответственно, президент взялся и за это, но не успел, — отсюда и результат", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".

Более того, РНП победила в основном в мегаполисах, где как раз и проживает много приезжих, а также сильнее всего ощущаются экономические трудности — инфляция и длительное ослабление лиры. Эрдоган понимал это, поэтому и признал результаты выборов, указал тюрколог.

Однако на дальнейшие расклады, уверен собеседник агенства, это не повлияет, и теперь глава государства лишь направит все свои силы на решение экономических проблем. А учитывая его умение работать с оппозицией, в случае успешных мер нынешней власти ничего угрожать не будет.