Опрос показал, как родители относятся к необходимости помогать с домашкой

Матери чаще помогают справиться своим детям с домашним заданием до 4 класса, а потом с 5 по 11 класс больше занимаются уроками отцы. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

В нём говорится, что чаще всего родители помогают делать уроки ученикам младших классов — так ответили 79% респондентов. Со школьниками 5–7 классов дома занимаются лишь 56% родителей. В то же время родители ребят постарше менее раздражаются этим занятием, чем люди, воспитывающие учащихся начальной школы. Стоит отметить, что и школьникам помладше опрошенные помогают по всем урокам, а после 5 класса к этому моменту относятся выборочно.

Опрос компании SuperJob также показал, что с взрослением школьнику требуется всё меньше помощи в домашнем задании, в связи с чем их родители раздражаются меньше. Несмотря на это, каждый третий опрошенный помогает своему ребёнку с домашкой в 8–9 классе. Лишь каждый шестой занимается этим, когда его отпрыск уж поступил в 10–11 классе.

Стоит отметить, что, согласно результатам опроса, необходимость помогать детям делать домашнее задание чаще раздражает женщин. Однако задачи для старшеклассников заставляют раздражаться отцов и матерей одинаково.