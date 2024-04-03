IT-специалисты прогнозируют рост мошенничества из-за доступности ChatGPT

Недавно на сайте компании OpenAI появилось сообщение о том, что разработчик сделал свой чат-бот ChatGPT доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Как передаёт интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на соответствующее заявление IT-эксперта Дениса Симонова, подобные моменты могут сыграть на руку мошенникам.

"Именно за счёт упрощения и удешевления увеличиваются возможности использовать ИИ в противоправных целях, но вряд ли этот рост будет кратным. Ведь стоит помнить, что в открытый доступ попадает версия 3.5. Да, это самая мощная из доступных без подписки версий, но версия 4 остаётся эксклюзивной, для подписчиков", — заявил эксперт IT-компании T.Hunter.

Помимо того, специалист рассказал, что такой же функциональности, как у ChatGPT, можно добиться на других платформах. Случившееся недавно событие, по словам Симонова, не является чем-то уникальным.

По этому поводу также высказался руководитель проекта "Синктум" и бизнес-консультант IT-проектов Дмитрий Васин, который напомнил, что ChatGPT недоступен россиянам без VPN. Помимо того, собеседник интернет-издания сообщил о том, что не наблюдает прямой связи между отсутствием регистрации и ростом числа мошенников. Он также отметил, что преступники на сегодняшний день используют много инструментов, среди которых есть даже способные подделывать голос нейросети.

"Важно отметить, что рост мошенничества происходит не только из-за доступности нейросетей, но и из-за появления всё более изощрённых схем, которые сложнее распознавать", — заключил Васин, подчеркнув, что злоумышленники сейчас используют гибридные способы "развода" своих жертв.