Рецидивист сбежал в наручниках от трёх конвоиров на Кубани

В Краснодарском крае неоднократно судимый мужчина прямо в наручниках сбежал от конвоиров, когда его доставили к отделению полиции. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 2 апреля полицейские снова задержали 24-летнего Азера Гасанова, который имеет непогашенные судимости за кражу и грабёж. На этот раз парня подозревают в употреблении наркотиков. Правоохранители заковали того в наручники, застегнув их спереди, посадили в служебную машину и повезли в отделение МВД в Динском районе в сопровождении трёх конвоиров. Планировалось, что рецидивисту выпишут административный протокол за употребление запрещённых веществ.

Возле здания полиции задержанный выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении, в настоящее время его ищут.