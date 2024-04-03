Рецидивист сбежал в наручниках от трёх конвоиров на Кубани
SHOT: В Краснодарском крае ищут мужчину, сбежавшего в наручниках от конвоиров
В Краснодарском крае неоднократно судимый мужчина прямо в наручниках сбежал от конвоиров, когда его доставили к отделению полиции. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 2 апреля полицейские снова задержали 24-летнего Азера Гасанова, который имеет непогашенные судимости за кражу и грабёж. На этот раз парня подозревают в употреблении наркотиков. Правоохранители заковали того в наручники, застегнув их спереди, посадили в служебную машину и повезли в отделение МВД в Динском районе в сопровождении трёх конвоиров. Планировалось, что рецидивисту выпишут административный протокол за употребление запрещённых веществ.
Возле здания полиции задержанный выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении, в настоящее время его ищут.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Сургуте вор-рецидивист сбежал от конвоиров через окно полицейской машины. Мужчину хотели привлечь к ответственности за употребление наркотиков. Кроме того, злоумышленник ранее был судим за грабёж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества.
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