Путин посмертно наградил погибшего при теракте члена избиркома в Запорожской области

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Ильину Елену Валерьевну — члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 260, Запорожская область (посмертно)", — сказано в опубликованном документе.

УИК Запорожской области: Семью погибшей во время теракта в Бердянске не запугать

УИК Запорожской области: Семью погибшей во время теракта в Бердянске не запугать

Как сообщал Life.ru, в начале марта член избирательной комиссии Елена Ильина стала жертвой теракта в Бердянске. Диверсанты заложили в её авто самодельное взрывное устройство. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что с помощью её убийства преступники стремились запугать население и помешать волеизъявлению россиян на выборах президента РФ.