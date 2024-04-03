Путин посмертно наградил погибшего при теракте члена избиркома в Запорожской области
Путин наградил орденом Мужества посмертно члена УИК в Запорожской области Ильину
Президент РФ Владимир Путин наградил члена участковой избирательной комиссии (УИК) в Запорожской области Елену Ильину орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.
Подорванный автомобиль члена УИК в Запорожской области Елены Ильиной. Видео © СУ СК РФ по Запорожской области
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Ильину Елену Валерьевну — члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 260, Запорожская область (посмертно)", — сказано в опубликованном документе.
Как сообщал Life.ru, в начале марта член избирательной комиссии Елена Ильина стала жертвой теракта в Бердянске. Диверсанты заложили в её авто самодельное взрывное устройство. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что с помощью её убийства преступники стремились запугать население и помешать волеизъявлению россиян на выборах президента РФ.