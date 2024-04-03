Мишустин: Стагнация экономик ЕС является платой за антироссийскую политику

Стагнация и рецессия экономик стран – членов Евросоюза является платой за антироссийскую политику их лидеров. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства.

"В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков", — сказал глава кабмина.

В свою очередь Россия, указал премьер, сконцентрировалась на развитии и защите собственных интересов, а высокие экономические показатели 2023 года стали результатом реализации решений президента РФ Владимира Путина, а также работы кабмина, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и граждан по достижению национальных целей, выполнению нацпроектов, госпрограмм и стратегических инициатив. Благодаря этому, подчеркнул глава правительства, изменения происходят практически в каждой сфере и отрасли.