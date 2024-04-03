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3 апреля, 09:56

Мишустин: Стагнация экономик ЕС является платой за антироссийскую политику

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Стагнация и рецессия экономик стран – членов Евросоюза является платой за антироссийскую политику их лидеров. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства.

"В Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за амбиции своих политиков", — сказал глава кабмина.

В свою очередь Россия, указал премьер, сконцентрировалась на развитии и защите собственных интересов, а высокие экономические показатели 2023 года стали результатом реализации решений президента РФ Владимира Путина, а также работы кабмина, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и граждан по достижению национальных целей, выполнению нацпроектов, госпрограмм и стратегических инициатив. Благодаря этому, подчеркнул глава правительства, изменения происходят практически в каждой сфере и отрасли.

Мишустин заявил, что экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире
Мишустин заявил, что экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить вхождение России в четвёрку крупнейших в мире по паритету покупательной способности. Это должно произойти к 2030 году.

Матвей Константинов
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