"Бесконечный конфликт": Американский миллиардер раскрыл цель Запада на Украине

По мнению бизнесмена, об этом говорит разработка плана, согласно которому западная военная помощь Украине не будет зависеть от изменений в американской и европейской власти, в том числе от прихода на пост президента США Дональда Трампа. Это значит, что оружие будет поступать ВСУ, даже если хозяин Белого дома будет против.