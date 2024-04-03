"Бесконечный конфликт": Американский миллиардер раскрыл цель Запада на Украине
Миллиардер Сакс: Запад хочет, чтобы конфликт на Украине длился бесконечно
Запад добивается, чтобы конфликт на Украине продолжался вечно. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Цель — бесконечный конфликт", — написал он в соцсети X.
По мнению бизнесмена, об этом говорит разработка плана, согласно которому западная военная помощь Украине не будет зависеть от изменений в американской и европейской власти, в том числе от прихода на пост президента США Дональда Трампа. Это значит, что оружие будет поступать ВСУ, даже если хозяин Белого дома будет против.
Напомним, по данным газеты Politico, НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, на данный момент возглавляемой США. Причиной являются опасения в связи с возможным переизбранием Дональда Трампа.
Ранее украинские генералы заявили газете Politico, что ВС России превосходят ВСУ и уже могут прорвать оборону, если сконцентрируют силы в одном месте. В качестве факторов силы нашей армии указываются, в частности, планирующие авиабомбы.
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