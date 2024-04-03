Ещё в одной московской школе рухнул потолок
SHOT: В Москве в коридоре школы рухнул потолок, никто не пострадал
Последствия обрушения потолка в московской школе № 1636. Обложка © Telegram / SHOT
Ещё в одной московской школе в среду, 3 апреля, рухнул потолок. Как сообщает SHOT, на сей раз ЧП произошло в учебном заведении на юге столицы.
Последствия обрушения потолка в московской школе № 1636. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, часть подвесного потолка обрушилась в одном из коридоров школы № 1636 в районе Орехово-Борисово Южное. К счастью, обошлось без пострадавших.
До этого сегодня сообщалось, что четверо школьников получили травмы головы при обрушении потолка в московской школе № 1550. Потолочные плиты рухнули прямо во время урока, когда учительница решила проветрить класс и открыла окно. По факту инцидента СК начал проверку.