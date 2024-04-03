Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 10:36

Ещё в одной московской школе рухнул потолок

SHOT: В Москве в коридоре школы рухнул потолок, никто не пострадал

Последствия обрушения потолка в московской школе № 1636. Обложка © Telegram / SHOT

Последствия обрушения потолка в московской школе № 1636. Обложка © Telegram / SHOT

Ещё в одной московской школе в среду, 3 апреля, рухнул потолок. Как сообщает SHOT, на сей раз ЧП произошло в учебном заведении на юге столицы.

Последствия обрушения потолка в московской школе № 1636. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, часть подвесного потолка обрушилась в одном из коридоров школы № 1636 в районе Орехово-Борисово Южное. К счастью, обошлось без пострадавших.

До этого сегодня сообщалось, что четверо школьников получили травмы головы при обрушении потолка в московской школе № 1550. Потолочные плиты рухнули прямо во время урока, когда учительница решила проветрить класс и открыла окно. По факту инцидента СК начал проверку.

В Москве загорелась крыша МГТУ имени Баумана
В Москве загорелась крыша МГТУ имени Баумана
Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров