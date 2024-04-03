Ещё в одной московской школе рухнул потолок

Ещё в одной московской школе в среду, 3 апреля, рухнул потолок. Как сообщает SHOT, на сей раз ЧП произошло в учебном заведении на юге столицы.

Последствия обрушения потолка в московской школе № 1636. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, часть подвесного потолка обрушилась в одном из коридоров школы № 1636 в районе Орехово-Борисово Южное. К счастью, обошлось без пострадавших.