Ночью ожидаются заморозки: Синоптик предупредил о скором похолодании в Москве
Синоптик Цыганков предупредил жителей Москвы и области о сильном ветре и грозе
Аномальное для начала апреля тепло уходит из Москвы, уступая место похолоданию. Об этом предупредил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Ожидается, что 3 апреля ветер в столице достигнет 20 метров в секунду, а по области и вовсе могут пройти грозы.
"Температура — 15–17 градусов, ночью — 4–6 градусов. Завтра днём и в пятницу — 6–8 градусов. В субботу — 6–11 градусов, а в понедельник — снова 15–18 градусов, без осадков. Заморозки ночью могут быть с пятницы на субботу — 0–2 градуса, по области — до минус пяти градусов", — рассказал он RT.
Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей, что помимо аномально тёплого начала апреля их ожидает такое же лето. Необычная погода объясняется явлением Эль-Ниньо. Она может продлиться несколько недель.
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