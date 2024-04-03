Ночью ожидаются заморозки: Синоптик предупредил о скором похолодании в Москве

Аномальное для начала апреля тепло уходит из Москвы, уступая место похолоданию. Об этом предупредил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Ожидается, что 3 апреля ветер в столице достигнет 20 метров в секунду, а по области и вовсе могут пройти грозы.

"Температура — 15–17 градусов, ночью — 4–6 градусов. Завтра днём и в пятницу — 6–8 градусов. В субботу — 6–11 градусов, а в понедельник — снова 15–18 градусов, без осадков. Заморозки ночью могут быть с пятницы на субботу — 0–2 градуса, по области — до минус пяти градусов", — рассказал он RT.