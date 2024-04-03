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3 апреля, 11:25

Посол Израиля Гальперин: Ещё трое россиян находятся в заложниках у ХАМАС

Боевики ХАМАС. Обложка © ТАСС / Zuma / Mohammed Asad

Боевики ХАМАС. Обложка © ТАСС / Zuma / Mohammed Asad

Как минимум трое россиян ещё находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

"[В заложниках находятся] три человека с двойным гражданством, в том числе с российским", — сказала она.

Говоря о том, живы ли наши соотечественники, дипломат указала, что их нет в списках погибших. Всего же в заложниках остаётся 134 человека. К сожалению, 36 уже нет в живых, добавила посол.

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Ранее в ХАМАС опровергли утверждения о скором проведении нового раунда переговоров о заключении перемирия в секторе Газа и освобождении заложников. Подчёркивается, что Израиль мешает процессу и до сих пор не предоставил гарантий выполнения условий радикального движения.

Матвей Константинов
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