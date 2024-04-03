Посол Израиля Гальперин: Ещё трое россиян находятся в заложниках у ХАМАС

Как минимум трое россиян ещё находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

"[В заложниках находятся] три человека с двойным гражданством, в том числе с российским", — сказала она.

Говоря о том, живы ли наши соотечественники, дипломат указала, что их нет в списках погибших. Всего же в заложниках остаётся 134 человека. К сожалению, 36 уже нет в живых, добавила посол.