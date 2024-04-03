В Уфе задержали трёх молодых людей за подготовку к диверсии. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России, они должны были поджечь объект связи за денежное вознаграждение.

В Уфе взяли с поличным трёх парней, пытавшихся совершить диверсию за деньги. Видео © Пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан

"Трое уфимцев, поддерживающих дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение", — говорится в сообщении ФСБ.

Всех трёх злоумышленников взяли с поличным, когда они собирались совершить диверсию на объекте связи. Задержанным по 18 лет. Возбуждено уголовное дело, решением Кировского районного суда парней арестовали на время следствия.