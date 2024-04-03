В Уфе взяли с поличным трёх парней, пытавшихся совершить диверсию за деньги
В Уфе задержали трёх молодых людей за подготовку к диверсии. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России, они должны были поджечь объект связи за денежное вознаграждение.
В Уфе взяли с поличным трёх парней, пытавшихся совершить диверсию за деньги. Видео © Пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан
"Трое уфимцев, поддерживающих дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение", — говорится в сообщении ФСБ.
Всех трёх злоумышленников взяли с поличным, когда они собирались совершить диверсию на объекте связи. Задержанным по 18 лет. Возбуждено уголовное дело, решением Кировского районного суда парней арестовали на время следствия.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ перекрыла канал ввоза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах. Правоохранители изъяли 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Также задержан один причастный к преступлению. Возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео пресс-службы УФСБ России по Республике Башкортостан