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3 апреля, 11:31

Мишустин считает, что у России есть шанс сделать неплохой электромобиль

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России

У России есть шанс создать неплохой электромобиль, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в этом направлении уже сегодня есть результаты.

"У нас есть шанс сделать неплохой электромобиль, и уже сегодня есть результаты этого, используя всяческие возможности нашей промышленности", — сказал глава правительства, выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы достаточно мощностей для обеспечения потребностей электромобилей. По его словам, в будущем большинство машин на улицах города должно передвигаться именно на электрической тяге.

Матвей Константинов
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