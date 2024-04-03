Мишустин считает, что у России есть шанс сделать неплохой электромобиль
Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Правительство России
У России есть шанс создать неплохой электромобиль, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в этом направлении уже сегодня есть результаты.
"У нас есть шанс сделать неплохой электромобиль, и уже сегодня есть результаты этого, используя всяческие возможности нашей промышленности", — сказал глава правительства, выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы достаточно мощностей для обеспечения потребностей электромобилей. По его словам, в будущем большинство машин на улицах города должно передвигаться именно на электрической тяге.