"Проблема в людях": Футуролог поспорил с Маском о возможной гибели человечества из-за ИИ

Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что человечество может погибнуть из-за искусственного интеллекта, и даже сделал свой прогноз. Миллиардер оценил вероятность негативного развития событий в 10–20%. Однако в этом присутствует некоторое жульничество и шулерство, пояснил футуролог Данила Медведев.

"Дело в том, что люди, которые дают эти оценки, могут на эти же риски сами влиять. И Илон Маск, и Сэм Альтман [глава компании OpenAI, разработавшей ChatGPT и другие модели нейросетей], и многие другие могут совершать определённые действия, которые эти риски повышают. Поэтому оценивать их бессмысленно", — подчеркнул специалист в беседе с aif.ru.

Медведев добавил, что указанную вероятность гибели человечества можно спокойно понизить до нескольких процентов. Для этого нужно, чтобы разработчики, ведущие специалисты, организаторы, инвесторы, чиновники и даже руководители некоторых государств начали взаимодействовать. Тогда они смогут повлиять на то, чтобы ИИ развивался в более безопасном русле, объяснил футуролог.

По его словам, главная проблема не в том, что есть риск захвата искусственным интеллектом контроля над человечеством, а в людях, которые контролируют процесс развития нейросетей. Эксперт предположил, что если начать договариваться, то риски будут сведены к 1–2%.