ВСУ узнавали об опорных пунктах ВС России через "хитрые" маяки в сбитых дронах

ВСУ научились применять скрытые радиомаяки-ловушки для обнаружения пунктов дислокации российских войск. Об этом рассказал журналистам гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, украинские военные устанавливают на своих дронах "хитрую" начинку с передатчиком, который работает в энергосберегающем режиме и будет незаметно передавать сигнал в пункт управления достаточно долго.

"Наши бойцы часто забирают упавшие или сбитые дроны и уносят к себе в опорный пункт. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь", — приводит рассказ Кузякина ТАСС.

К счастью, для наших специалистов такие "фокусы" противника — это давно не новость. А обнаружить трюк с маяком удалось военным, которые обучались в ЦКБР. Эта компания основана выпускниками МФТИ и располагается в подмосковном Жуковском — центре авиационной науки России.