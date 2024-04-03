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3 апреля, 12:27

ВСУ узнавали об опорных пунктах ВС России через "хитрые" маяки в сбитых дронах

Гендиректор ЦКРБ Кузякин: Внутри сбитых дронов ВСУ найдены радиомаяки-ловушки

ВСУ научились применять скрытые радиомаяки-ловушки для обнаружения пунктов дислокации российских войск. Об этом рассказал журналистам гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, украинские военные устанавливают на своих дронах "хитрую" начинку с передатчиком, который работает в энергосберегающем режиме и будет незаметно передавать сигнал в пункт управления достаточно долго.

"Наши бойцы часто забирают упавшие или сбитые дроны и уносят к себе в опорный пункт. Через пару часов по вам прилетит так, что мало не покажется. Потому что с помощью этого незамысловатого устройства вы сами же и расскажете противнику, где вы находитесь", приводит рассказ Кузякина ТАСС.

К счастью, для наших специалистов такие "фокусы" противника — это давно не новость. А обнаружить трюк с маяком удалось военным, которые обучались в ЦКБР. Эта компания основана выпускниками МФТИ и располагается в подмосковном Жуковском — центре авиационной науки России.

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А ранее стало известно, что некоторые атаки ВСУ по территории России могли осуществляться беспилотниками с задействованием базового искусственного интеллекта. Такой летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности. И в условиях, когда беспилотники "глушат", за точность ударов отвечает именно машинное зрение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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