Ураганный ветер в Москве вырывает деревья и крушит палатки
Ураганный ветер в Москве повалил деревья и перевернул торговые палатки
В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Обложка © Telegram / SHOT
Не успели москвичи насладиться аномально тёплой для начала апреля погодой, как в столице разбушевался ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Он уже повалил несколько деревьев, одно из которых рухнуло на машины Kia и Hyundai в районе Коптево. Как сообщает SHOT, никто не пострадал.
Последствия ураганного ветра в Москве. Видео © Telegram / SHOT
На видео, которое опубликовал телеграм-канал, запечатлено, что другое дерево вырвано практически с корнем — оно наклонилось в сторону дороги так, что закрыло движение на нескольких полосах. Порывами ветра сносит и торговые палатки, а в корпусе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) обрушилась облицовка.
В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Фото © Telegram / SHOT
Порывы ветра в Москве сносят торговые палатки. Фото © Telegram / SHOT
Ранее москвичей предупредили о скором похолодании. Если в среду температура будет держаться в районе 15–17 градусов, то в четверг и пятницу упадёт до 6–8.