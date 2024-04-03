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3 апреля, 13:04

Ураганный ветер в Москве вырывает деревья и крушит палатки

Ураганный ветер в Москве повалил деревья и перевернул торговые палатки

В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Обложка © Telegram / SHOT

В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Обложка © Telegram / SHOT

Не успели москвичи насладиться аномально тёплой для начала апреля погодой, как в столице разбушевался ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Он уже повалил несколько деревьев, одно из которых рухнуло на машины Kia и Hyundai в районе Коптево. Как сообщает SHOT, никто не пострадал.

Последствия ураганного ветра в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, запечатлено, что другое дерево вырвано практически с корнем — оно наклонилось в сторону дороги так, что закрыло движение на нескольких полосах. Порывами ветра сносит и торговые палатки, а в корпусе Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) обрушилась облицовка.

В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Фото © Telegram / SHOT

В московском районе Коптево дерево рухнуло на машины. Фото © Telegram / SHOT

Порывы ветра в Москве сносят торговые палатки. Фото © Telegram / SHOT

Порывы ветра в Москве сносят торговые палатки. Фото © Telegram / SHOT

Москву засыпет мокрым снегом
Москву засыпет мокрым снегом

Ранее москвичей предупредили о скором похолодании. Если в среду температура будет держаться в районе 15–17 градусов, то в четверг и пятницу упадёт до 6–8.

Никита Осипов
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