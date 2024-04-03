Москву засыпет мокрым снегом

Тепло пришло в Москву ненадолго, температура воздуха начнёт опускаться. К выходным среднесуточные значения будут ниже климатической нормы, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Температура воздуха продолжит постепенно снижаться, и не исключено, что в четверг, 4 апреля, к вечеру местами пройдёт дождь вперемешку с мокрым снегом", — пояснила Позднякова в беседе с "Вечерней Москвой".

В ночь на 4 апреля температура воздуха не поднимется выше плюс семи градусов, а днём будет около плюс семи-девяти градусов, уточнила синоптик. В пятницу, 5 апреля, осадков в Москве не ожидается, однако ночью станет холодать, по области местами прогнозируется до минус двух градусов, добавила Позднякова. Днём воздух прогреется до плюс восьми градусов, ожидается плотный ветер.

По словам специалиста, 6 апреля по погоде будет похоже на предыдущий день, однако есть вероятность осадков в виде мелкого дождя. Позднякова уточнила, что днём температура составит до плюс десяти градусов, а ночью местами показатели термометра будут отрицательными.

В выходные среднесуточная температура будет на полтора градуса ниже климатической нормы. Однако уже в начале следующей недели ночью прогнозируется плюс, а днём воздух прогреется до 18 градусов тепла, заключила метеоролог.