Центробанк сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз

Центробанк резко сократит ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с семи с лишним миллиардов рублей всего до 600 миллионов. Это связано с двукратным ростом ежедневных покупок со стороны Минфина, сообщает РБК.

О сокращении чистых продаж валюты на рынке в 12 раз информирует и Министерство финансов. Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле 2024 года ведомство прогнозирует на уровне 128,3 миллиарда рублей. А по итогам марта суммарное отклонение фактически полученных доходов от прогноза ведомства составило 107 миллиардов.

"Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 миллиарда рублей", — сообщает пресс-служба Министерства финансов.