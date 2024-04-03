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3 апреля, 12:40

Центробанк сократит продажи валюты на рынке почти в 12 раз

Снижение продаж валюты в апреле не должно привести к устойчивому ослаблению рубля, рассчитывают эксперты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Снижение продаж валюты в апреле не должно привести к устойчивому ослаблению рубля, рассчитывают эксперты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Центробанк резко сократит ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с семи с лишним миллиардов рублей всего до 600 миллионов. Это связано с двукратным ростом ежедневных покупок со стороны Минфина, сообщает РБК.

О сокращении чистых продаж валюты на рынке в 12 раз информирует и Министерство финансов. Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле 2024 года ведомство прогнозирует на уровне 128,3 миллиарда рублей. А по итогам марта суммарное отклонение фактически полученных доходов от прогноза ведомства составило 107 миллиардов.

"Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 миллиарда рублей", сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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А ранее стало известно, что гривна вошла в десятку самых слабых валют мира. На первом месте — египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару — нигерийская наира и кенийский шиллинг.

Марина Калегина
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