Ряды ВСУ опустели на 400 военных за сутки боёв под Донецком
МО РФ: ВСУ за сутки лишились до 390 военных и 19 машин на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи и отразили 10 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Потери украинской армии составили до 390 бойцов и две бронемашины, сообщили в Минобороны России в среду, 3 апреля.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24, 28, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка ДНР", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные отразили десять контратак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинская армия лишилась до 390 бойцов, 19 автомобилей и двух боевых бронированных машин: "Козак" и MaxxPro.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили американское орудие М119, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
А ранее Life.ru писал, что ВСУ потеряли на Донецком направлении свыше 250 военных, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. ВС России удалось отразить две контратаки подразделений украинских войск и лишить их военной техники.
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