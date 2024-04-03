Ряды ВСУ опустели на 400 военных за сутки боёв под Донецком

Российские военные заняли более выгодные рубежи и отразили 10 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Потери украинской армии составили до 390 бойцов и две бронемашины, сообщили в Минобороны России в среду, 3 апреля.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24, 28, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка ДНР", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные отразили десять контратак ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинская армия лишилась до 390 бойцов, 19 автомобилей и двух боевых бронированных машин: "Козак" и MaxxPro.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили американское орудие М119, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".