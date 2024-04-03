В Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году

Ровно семь лет назад в Северной столице террорист-смертник подорвался в поезде метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Сегодня, 3 апреля, в городе проходят памятные мероприятия. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге прошла панихида по жертвам теракта в метро в 2017 году. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Так, в Троице-Измайловском соборе отслужили панихиду, также помянув жертв теракта в "Крокус сити холле" и военкора Владлена Татарского, годовщина смерти которого 2 апреля. Службу провёл священник Сергий Кубышкин — настоятель храма Димитрия Солунского в "Балтийской жемчужине", строящегося в память о жертвах терроризма. Он отметил, что в таких случаях унывать, отчаиваться, злиться и желать отомстить — самый простой способ, однако это противоречит православной вере.

"Путь самый простой — в духовной жизни — это неправильный путь. Мы молимся за наших усопших, потому что именно в молитве — не в унынии, не в отчаянии, а именно в молитве — мы выражаем нашу любовь к нашим почившим", — добавил он.

Также памятные мероприятия проходят в метро, в частности на платформе станции "Технологический институт – 1", где собрались родственники погибших, представители городской администрации и метрополитена. Они возложили цветы к памятной доске.

А губернатор Александр Беглов, вспоминая те события, напомнил, как они сплотили петербуржцев и всех россиян. Он отметил, что оружие террористов — страх, однако не запугали нас.

"Недавно они снова пытались применить его — в подмосковном "Крокус сити холле". И снова потерпели поражение", — добавил губернатор Северной столицы.