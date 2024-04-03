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3 апреля, 13:09

За два года в новых регионах построено и восстановлено более 18 тыс. объектов

Для интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле России потребовалось принять порядка 60 законов. Михаил Мишустин поблагодарил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, всех депутатов и сенаторов за проделанную масштабную работу.

Ускорить этот процесс помогли опыт и практики, полученные в Крыму. На полуострове в 2023 году построили и отремонтировали более 60 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Открыли 16 детсадов и школ, 3 спорткомплекса.

Изменения происходят на глазах крымчан, они уже пользуются новыми возможностями. Такой же уровень жизни будет доступен в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В прошлом году началась программа их социально-экономического развития.

В таких объемах раньше не было инвестиций в их инфраструктуру. За два года построено и восстановлено более 18 тыс. объектов. Среди них:

• детсады и школы,

• медицинские организации,

• пожарные депо,

• библиотеки и филармонии,

• инженерные и коммунальные сети,

• автодороги.

Также были развернуты отделения МФЦ, где в короткие сроки можно оформить необходимые документы, например, для соцвыплат, пенсий и пособий. В 2023 году их получили около 2,5 млн граждан.

Новые регионы сделали свободной экономической зоной. Инвесторам в том числе предлагается программа льготного лизинга оборудования. По поручению Президента правительство дополнительно направило 1 млрд рублей Белгородской, Брянской, Курской областям и Республике Крым на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях.

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Ранее стало известно, что Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям выделят часть средств из 4,5 триллиона рублей, направленных на обновление коммунальной инфраструктуры.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Берковиц
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