Пенсионеры получат доплату перед майскими праздниками: Сколько она составит Перед майскими праздниками изменится график начисления пенсий. Кроме того, сделают доплату к пенсии. Кому она положена и сколько составит прибавка к праздникам? 3 апреля, 21:31 Перед майскими праздниками сделают доплату к пенсии. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

График выплаты пенсий перед майскими праздниками меняется. Так, люди, получающие деньги в начале месяца, получат их в конце апреля. Речь идёт о тех случаях, когда выплата пенсии приходится на день, который окажется выходным.

— Пенсионеры, имеющие отношение к Дню Победы и ВОВ, получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей, — рассказал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Стоит отметить, что эти доплаты перечислят вместе с пенсией. Многим получателям в апреле сделают двойные выплаты. В начале месяца выдадут пенсию за апрель, а в конце — за май. Если человеку положена ещё и доплата ко Дню Победы, то получит он её тоже раньше — перед майскими праздниками.

— Есть Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186 "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы"(9 Мая). В рамках этого документа сделают выплату в размере 10 тысяч рублей. Право на неё имеют все участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях до 1945 года включительно, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го. Получат её и люди, награждённые медалью "За оборону Ленинграда". Это неполный список. Все категории получателей указаны в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", — пояснила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Помимо федеральной выплаты прибавку сделают и на региональном уровне. Суммы и категории получателей тут различаются. Например, в Хабаровском крае действует Постановление Правительства Хабаровского края от 25.03.2024 № 104-пр "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". В документе перечислен достаточно широкий перечень пенсионеров, которым сделают дополнительную выплату. Суммы различаются от трёх тысяч до 10 тысяч рублей.

— В Севастополе в рамках Постановления Правительства Севастополя от 14.03.2024 № 74-ПП "О выплате разовой денежной помощи (выплаты) отдельным категориям жителей города Севастополя ко Дню Победы в 2024 году" сделают разовую выплату. 15 тысяч рублей получат Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, лица, награждённые четырьмя и более медалями "За отвагу", люди, удостоенные звания Героя Социалистического Труда за труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; определённым категориям ветеранов и инвалидов ВОВ заплатят 50 тысяч. Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания получат 15 тысяч. Супруги погибших ветеранов получат семь тысяч. И это неполный перечень выплат, — добавила Оксана Красовская.

Кстати, с 1 апреля началась очередная индексация социальных пенсий на 7,5%. Она затронет порядка четырёх миллионов человек.

Социальные пенсии положены людям, не имеющим необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для стандартной пенсии по возрасту. Они назначаются: по старости, по инвалидности, по потере кормильца, представителям малочисленных народов и детям, родители которых неизвестны.

— Для получателей пенсии по старости, по потере кормильца, инвалидам второй группы, женщинам из числа малочисленных народов старше 50 лет и мужчинам малочисленных народов старше 55 лет, постоянно проживающим в районах малочисленных народов Севера на день назначения пенсии, прибавка составит 536,15 рубля. Людям с инвалидностью первой группы или второй группы с детства, детям, потерявшим одинокую мать или обоих родителей, и детям, оба родителя которых неизвестны, повысят пенсию на 1073 рубля. Для ребёнка с инвалидностью или человека с инвалидностью первой группы с детства прибавка составит 1287,59 рубля, а для человека с инвалидностью третьей группы — 456,03, — пояснил Николай Переславский.

В Социальном фонде России сообщили, что средний размер социальной пенсии после индексации вырастет до 13,5 тысячи рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам в среднем достигнет почти 20 тысяч рублей, а социальная пенсия инвалидам первой группы — 20,1 тысячи рублей.

— Увеличатся выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. Они составят в среднем 56,1 тыс. рублей. Пенсия граждан с инвалидностью из-за военной травмы, также получающих две пенсии, после индексации вырастет в среднем до 40,9 тыс. рублей, — добавили в СФР.

Авторы Нина Важдаева