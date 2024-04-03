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3 апреля, 14:01

"Не наш путь": Депутата Госдумы возмутило условие Блинкена по возобновлению диалога с США

Депутат Журова раскритиковала условие США для возобновления диалога с РФ

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала громкое высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее тот заявил, что диалог Вашингтона и Москвы возможен, если изменится политика российской стороны.

Как подчеркнула Журова, ни одна страна не имеет права что-либо навязывать другой. Такое наглое высказывание Блинкена, который намекает на смену руководства нашей страны, по сути, угрожает российской безопасности и идентичности. По словам парламентария, становиться тем, кем нас хотят видеть Штаты, мы никогда не будем.

"Это не наш путь. Зачем нам такой диалог? Диалог — это в первую очередь уважение друг к другу", — сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США тормозят урегулирование конфликта на Украине и не дают снизить интенсивность боёв. Он подчеркнул, что об этом и Госдепартамент, и американский Совбез говорят открыто и официально.

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Наталья Исакова
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