"Гордимся университетом": Путин на встрече с Садовничим пообещал всяческую поддержку МГУ

Президент России Владимир Путин провёл встречу с ректором Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим. Глава государства поздравил деятеля высшего образования с 85-летием, признался, что гордится вузом, и пообещал учреждению всяческую поддержку, в том числе в завершении строительства кампуса.

Владимир Путин встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы по праву гордимся Московским государственным университетом. Я как член попечительского совета сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вас поддержать", — подчеркнул Путин.

Президент поинтересовался у ректора, чем можно помочь МГУ. Садовничий рассказал, что у университета недоразвит кампус.

"За Ломоносовским [проспектом], там около 50 гектаров. У нас есть планы, есть проекты. Мы хотим войти в вашу программу кампусов мирового уровня и получить небольшую поддержку", — указал ректор, отметив, что после освоения этой территории МГУ станет поистине уникальным университетом.

Также Путин поблагодарил собеседника за работу на благо российской науки и образования. Глава государства указал, что под руководством Садовничего вуз не только выжил в самые сложные времена, но и развивался. Ректор в ответ поблагодарил президента.