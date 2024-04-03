"Кокаин — страшная сила": Картаполов разнёс бредни Зеленского о скорой мобилизации в России

Слова Владимира Зеленского о том, что власти РФ якобы готовят новую мобилизацию, вызваны влиянием кокаина, заявил Life.ru глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в нашей стране отлажена система укомплектования армии, а значит, дополнительного призыва не требуется.

Картаполов разнёс бредни Зеленского о скорой мобилизации в РФ. Видео © Life.ru

"Кокаин — страшная сила, понимаете. У него явные проблемы с восприятием реальности. Нам она (мобилизация. — Прим. Life.ru) не нужна, у нас отлаженная система укомплектования Вооружённых сил", — сказал парламентарий.