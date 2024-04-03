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3 апреля, 14:30

"Кокаин — страшная сила": Картаполов разнёс бредни Зеленского о скорой мобилизации в России

Картаполов объяснил влиянием кокаина слова Зеленского о якобы мобилизации в РФ

Слова Владимира Зеленского о том, что власти РФ якобы готовят новую мобилизацию, вызваны влиянием кокаина, заявил Life.ru глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в нашей стране отлажена система укомплектования армии, а значит, дополнительного призыва не требуется.

Картаполов разнёс бредни Зеленского о скорой мобилизации в РФ. Видео © Life.ru

"Кокаин — страшная сила, понимаете. У него явные проблемы с восприятием реальности. Нам она (мобилизация. — Прим. Life.ru) не нужна, у нас отлаженная система укомплектования Вооружённых сил", — сказал парламентарий.

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Напомним, по словам Владимира Зеленского, российские власти якобы собираются мобилизовать к началу лета 300 тысяч человек. Примечательно, что он заявил об этом в контексте обсуждения продолжающегося массового и, как известно, жестокого призыва на Украине. А вчера, 2 апреля, Зеленский подписал закон о снижении минимального призывного возраста с 27 до 25 лет.

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Life.ru

Александр Юнашев
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