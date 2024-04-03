Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 14:12

Депутат Гурулёв назвал Зеленского чучелом после слов о мобилизации в России

Член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв категорически опроверг слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы "готовит мобилизацию в 300 тысяч военных на 1 июня".

Депутат Гурулёв назвал Зеленского чучелом после слов о мобилизации в России. Видео © Life.ru

"Зеленский решил за нашего президента поработать, что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооружённые силы", — заявил он корреспонденту Life.ru.

О том, что Россия якобы готовит новую мобилизацию, Зеленский заявил 3 апреля, чтобы как-то оправдать набор мобилизованных на Украине. Сколько именно людей хотят призвать в ВСУ, политик не уточнил, но оговорился, что это точно меньше, чем полмиллиона человек, которые изначально запрашивал Генштаб. По приказу нового главкома ВСУ Сырского в ходе аудита нашли некие "незадействованные резервы в структуре ВСУ", пояснил Зеленский. Якобы за счёт этих резервов Украина и будет решать основные задачи на фронте.

Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за создания "санитарной зоны"
Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за создания "санитарной зоны"

Кстати, ранее на Украине подписали закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Между тем общее число уклонистов в стране может достигать миллиона человек. Не желающие идти на фронт, придумывают разные ухищрения, чтобы скрыться от военкомов. Недавно, например, уклонист из Одессы пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Армия
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров