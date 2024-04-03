Депутат Гурулёв назвал Зеленского чучелом после слов о мобилизации в России

"Зеленский решил за нашего президента поработать, что ли? Кто он такой-то, это чучело?! Мы не нуждаемся ни в какой мобилизации, свободно набираем добровольцев в вооружённые силы", — заявил он корреспонденту Life.ru.

О том, что Россия якобы готовит новую мобилизацию, Зеленский заявил 3 апреля, чтобы как-то оправдать набор мобилизованных на Украине. Сколько именно людей хотят призвать в ВСУ, политик не уточнил, но оговорился, что это точно меньше, чем полмиллиона человек, которые изначально запрашивал Генштаб. По приказу нового главкома ВСУ Сырского в ходе аудита нашли некие "незадействованные резервы в структуре ВСУ", пояснил Зеленский. Якобы за счёт этих резервов Украина и будет решать основные задачи на фронте.