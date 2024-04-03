Ученикам школы в Москве, где рухнул потолок, не потребовалась госпитализация

Ученикам московской школы № 1550 не потребовалась госпитализация после обрушения потолка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

"Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников лёгкие ушибы. Ещё двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится служебное расследование, по итогам которого будут установлены все обстоятельства случившегося. Уточняется, что детям провели необходимую диагностику, оказали медпомощь и отпустили домой.