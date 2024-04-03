Бразилия отказала Западу в просьбе помочь Украине боеприпасами

Власти Бразилии отказались по просьбе Запада поставить Украине боеприпасы. Об этом сообщает Bloomberg.

"Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева", — пишет агентство.

Когда именно и от кого поступила данная просьба, не уточняется, однако известно, что на прошлой неделе южноамериканскую страну посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, который встретился с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.