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3 апреля, 14:41

Бразилия отказала Западу в просьбе помочь Украине боеприпасами

Bloomberg: Бразилия отказала Западу в просьбе помочь Украине боеприпасами

Власти Бразилии отказались по просьбе Запада поставить Украине боеприпасы. Об этом сообщает Bloomberg.

"Бразилия отвергла запросы союзников поставить боеприпасы для Киева", — пишет агентство.

Когда именно и от кого поступила данная просьба, не уточняется, однако известно, что на прошлой неделе южноамериканскую страну посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, который встретился с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник ранее сравнил южноамериканское государство с другой планетой из-за отсутствия разговоров про украинский кризис. По его мнению, об этом не говорят, так как тема неудобная.

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Unsplash / Raphael Nogueira

Никита Никонов
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