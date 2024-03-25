Азербайджан назвал дезинформацией слухи о снабжении ВСУ боеприпасами

Азербайджан не осуществлял поставки военной продукции на Украину, как о том ранее сообщали некоторые СМИ. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства оборонной промышленности республики.

В сообщении говорится о том, что якобы распространяемые слухи об отправке Киеву миномётных снарядов в 2022 и 2023 годах являются дезинформацией. Подобные лжесвидетельства уже поступали в адрес Баку и ранее, подчеркнули в ведомстве.