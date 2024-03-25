Азербайджан назвал дезинформацией слухи о снабжении ВСУ боеприпасами
Азербайджан не осуществлял поставки военной продукции на Украину, как о том ранее сообщали некоторые СМИ. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства оборонной промышленности республики.
В сообщении говорится о том, что якобы распространяемые слухи об отправке Киеву миномётных снарядов в 2022 и 2023 годах являются дезинформацией. Подобные лжесвидетельства уже поступали в адрес Баку и ранее, подчеркнули в ведомстве.
"Ещё раз заявляем, что Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения в указанном направлении", — гласит сообщение министерства.
Между тем украинским боевикам приходится экономить боеприпасы на фоне отсутствия новых поставок со стороны Запада. Бедственное положение ВСУ вынудило Владимира Зеленского сорваться на союзников Киева и обвинить их в недальновидности.
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