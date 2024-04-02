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2 апреля, 07:55

Посол Киева сравнил Бразилию с другой планетой из-за отсутствия темы украинского кризиса

Посол Украины Мельник заявил, что в Бразилии избегают темы войны в его стране

Киев недоволен, что в Бразилии не хотят говорить об украинском кризисе и считают его неудобной темой. Об этом заявил украинский посол в южноамериканской стране Андрей Мельник в интервью радио "Новое время". По словам дипломата, в Бразилии он увидел "совсем другой мир" и у него сложилось впечатление, что люди здесь "живут на другой планете".

"О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить", — посетовал посол Украины.

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Напомним, что Андрей Мельник не раз отличался в СМИ, будучи послом в Германии. К примеру, именно он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а позже нарёк пособника нацистов и национального героя Украины Степана Бандеру "борцом за свободу". Однако после возвращения на родину он не сделал никаких выводов, послав немецких политиков-пацифистов к чёрту. В результате Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел Украины, а в прошлом году отослали в Бразилию.

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Raphael Nogueira / Unsplash

Марина Калегина
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