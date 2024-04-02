Посол Киева сравнил Бразилию с другой планетой из-за отсутствия темы украинского кризиса

Киев недоволен, что в Бразилии не хотят говорить об украинском кризисе и считают его неудобной темой. Об этом заявил украинский посол в южноамериканской стране Андрей Мельник в интервью радио "Новое время". По словам дипломата, в Бразилии он увидел "совсем другой мир" и у него сложилось впечатление, что люди здесь "живут на другой планете".