Посол Киева сравнил Бразилию с другой планетой из-за отсутствия темы украинского кризиса
Посол Украины Мельник заявил, что в Бразилии избегают темы войны в его стране
Киев недоволен, что в Бразилии не хотят говорить об украинском кризисе и считают его неудобной темой. Об этом заявил украинский посол в южноамериканской стране Андрей Мельник в интервью радио "Новое время". По словам дипломата, в Бразилии он увидел "совсем другой мир" и у него сложилось впечатление, что люди здесь "живут на другой планете".
"О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить", — посетовал посол Украины.
Напомним, что Андрей Мельник не раз отличался в СМИ, будучи послом в Германии. К примеру, именно он назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а позже нарёк пособника нацистов и национального героя Украины Степана Бандеру "борцом за свободу". Однако после возвращения на родину он не сделал никаких выводов, послав немецких политиков-пацифистов к чёрту. В результате Мельника уволили с должности заместителя министра иностранных дел Украины, а в прошлом году отослали в Бразилию.