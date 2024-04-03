ВС России стремительно уничтожают поставленные Западом вооружение и бронетехнику на Украине. Об этом заявил сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

"Очевидно, что устаревшее оружие никогда не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта. На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии", — говорится в статье.

Киев осознаёт безысходность своего положения на поле боя, но ничего не может изменить, ведь союзники Украины требуют продолжать военные действия, отметил Лейрос.