Кинолог назвал самые популярные клички, которые россияне давали собакам в 2023 году

При выборе имени питомца, владельцы часто любят проявлять оригинальность. В 2023 году самой популярной кличкой для собак оказалась Оливия, второе место у Оскара, а на третьем — Жасмин. Такие данные привела Российская кинологическая федерация. Её президент Владимир Голубев рассказал, что с точки зрения лёгкости произношения имя Оливия не всегда удобное, чтобы позвать собаку, и посоветовал придумать более короткий вариант, например Оли.

По его словам, в базе Российской кинологической федерации есть много разных кличек. Например, в период популярности сериала "Игра престолов" собак называли: Санса, Джон Сноу и Арья. Некоторые хозяева вдохновляются марками автомобилей и называли любимцев: Хаммер, Лексус и даже Жигули.

"Можно встретить такие клички, как Тиффани, Земфира, Челси, Гермиона, Джульетта, Ромео, Биткоин, Марио, Евро, Риск и Тесла", — отметил кинолог в разговоре с РИАМО.

Правильная реакция животного на кличку — это залог его безопасности. В поиске идеальной и оригинальной — не стоит забывать об удобстве её произношения. Если же у собаки необычное имя, чтобы использовать быструю команду в экстренной ситуации, нужно позаботиться о его коротком варианте, подчеркнул Голубев.