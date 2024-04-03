Кинолог назвал самые популярные клички, которые россияне давали собакам в 2023 году
Кинолог Голубев: Правильная реакция собаки на кличку — залог её безопасности
Правильная реакция собаки на кличку — залог её безопасности. Обложка © Life.ru
При выборе имени питомца, владельцы часто любят проявлять оригинальность. В 2023 году самой популярной кличкой для собак оказалась Оливия, второе место у Оскара, а на третьем — Жасмин. Такие данные привела Российская кинологическая федерация. Её президент Владимир Голубев рассказал, что с точки зрения лёгкости произношения имя Оливия не всегда удобное, чтобы позвать собаку, и посоветовал придумать более короткий вариант, например Оли.
По его словам, в базе Российской кинологической федерации есть много разных кличек. Например, в период популярности сериала "Игра престолов" собак называли: Санса, Джон Сноу и Арья. Некоторые хозяева вдохновляются марками автомобилей и называли любимцев: Хаммер, Лексус и даже Жигули.
"Можно встретить такие клички, как Тиффани, Земфира, Челси, Гермиона, Джульетта, Ромео, Биткоин, Марио, Евро, Риск и Тесла", — отметил кинолог в разговоре с РИАМО.
Правильная реакция животного на кличку — это залог его безопасности. В поиске идеальной и оригинальной — не стоит забывать об удобстве её произношения. Если же у собаки необычное имя, чтобы использовать быструю команду в экстренной ситуации, нужно позаботиться о его коротком варианте, подчеркнул Голубев.
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