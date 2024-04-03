Подстрекаемый ураганным ветром забор внезапно атаковал жителя Балашихи

Уточняется, что листы оторвало от ограждения вокруг стройки на улице Речной в микрорайоне Кучино. На кадрах с места происшествия можно наблюдать, как идущий по дороге мужчина принимает весь удар на себя. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.