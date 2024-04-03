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3 апреля, 15:52

Подстрекаемый ураганным ветром забор внезапно атаковал жителя Балашихи

В Балашихе часть металлического забора влетела в мужчину из-за мощного ветра

В жителя Балашихи Московской области прилетел металлический забор из-за разбушевавшегося урагана. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям.

В Балашихе часть металлического забора влетела в мужчину из-за мощного ветра. Видео © SHOT

Уточняется, что листы оторвало от ограждения вокруг стройки на улице Речной в микрорайоне Кучино. На кадрах с места происшествия можно наблюдать, как идущий по дороге мужчина принимает весь удар на себя. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

А ранее Life.ru писал, что мощный ураган, который обрушился 3 апреля на Москву, вырывает деревья и сносит торговые палатки. Сообщалось, что несколько деревьев упали на автомобили, а в одном из высших учебных заведений обрушилась облицовка.

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Дарья Нарыкова
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