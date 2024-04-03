Подстрекаемый ураганным ветром забор внезапно атаковал жителя Балашихи
В Балашихе часть металлического забора влетела в мужчину из-за мощного ветра
В жителя Балашихи Московской области прилетел металлический забор из-за разбушевавшегося урагана. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям.
В Балашихе часть металлического забора влетела в мужчину из-за мощного ветра. Видео © SHOT
Уточняется, что листы оторвало от ограждения вокруг стройки на улице Речной в микрорайоне Кучино. На кадрах с места происшествия можно наблюдать, как идущий по дороге мужчина принимает весь удар на себя. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.
А ранее Life.ru писал, что мощный ураган, который обрушился 3 апреля на Москву, вырывает деревья и сносит торговые палатки. Сообщалось, что несколько деревьев упали на автомобили, а в одном из высших учебных заведений обрушилась облицовка.