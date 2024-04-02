Специалист по природным катастрофам озвучил тревожный прогноз для россиян

К нарастанию катаклизмов и аномалий в природе, а также увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений, засух всегда приводит рост температуры. Об этом заявил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.

По его словам, это лето в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. В июне температура ожидается на семь градусов выше нормы. Причина рекордных температур во всём мире — влияние теплового явления Эль-Ниньо, то есть температура будет меняться на экваториальной части Тихого океана.

"Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведёт к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Также растёт количество лесных пожаров из-за засухи", — объяснил учёный в беседе с Ura.ru.