Специалист по природным катастрофам озвучил тревожный прогноз для россиян
Учёный Карнаухов: Жаркое лето 2024 года приведёт к природным катаклизмам в РФ
Жаркое лето 2024 года приведёт к природным катаклизмам в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
К нарастанию катаклизмов и аномалий в природе, а также увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений, засух всегда приводит рост температуры. Об этом заявил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.
По его словам, это лето в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. В июне температура ожидается на семь градусов выше нормы. Причина рекордных температур во всём мире — влияние теплового явления Эль-Ниньо, то есть температура будет меняться на экваториальной части Тихого океана.
"Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведёт к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Также растёт количество лесных пожаров из-за засухи", — объяснил учёный в беседе с Ura.ru.
С каждым годом лето как в России, так и во всём мире будет становиться только жарче, говорит Карнаухов. Средние значения температур уже несколько десятков лет растут, но изменение средней температуры не очень большое. За последние 100 лет на нашей планете она увеличилась всего на два градуса, резюмировал учёный.
Ранее климатолог объяснил, стоит ли ждать температурного рекорда в России из-за Эль-Ниньо. Напомним, ранее СМИ сообщили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю. По словам специалистов, потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка. Климатолог назвал два условия, при которых начавшийся год действительно побьёт рекорд по жаре.