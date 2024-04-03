Хуже кредиток: Россиянам объяснили, как обычная дебетовая карта может загнать в огромные долги

Дебетовые карты не представляют никакой опасности, считают многие граждане. Однако невнимательное изучение их условий может привести к ещё более крупным долгам, чем в случае с кредитками, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова. По словам эксперта, у некоторых дебетовых карт есть такая опция, как овердрафт (перерасход). Эта услуга позволяет совершать покупки на сумму больше той, что лежит на счету, то есть это мгновенный заём.

"Но по услуге овердрафта начисляется значительно больший процент, чем по тем же кредиткам. По наиболее распространённым и популярным кредитным продуктам придётся отдать банку от 10 до 20% годовых, а при овердрафте эта цифра начинается от 30–35%. В частности, в одном из крупнейших государственных банков процент по овердрафту составляет 0,1% в день, то есть больше 36% годовых", — предупредила Тарасова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

На практике это означает, что при минусе 15 тысяч рублей за полгода пользования средствами придётся отдать более пяти тысяч только процентами, пояснила специалист.

По её словам, не все знают, что овердрафт можно подключить как к кредитной, так и дебетовой карте. Для держателей вторых "уход в минус" — неожиданность, ведь "как может быть перерасход, если на ней только мои средства". Но прецеденты включения в договор соответствующих пунктов существуют.

Возвращать столь "внезапно" взятые в кредит у банка деньги клиенту придётся с процентами, а их размер зависит от условий договора и срока пользования средствами. Поэтому важно читать всё, что подписываете, и следить, чтобы к карте не были подключены лишние опции, резюмировала экономист.