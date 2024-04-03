Разоблачён фейк Киева о концерте Ивлеевой в Запорожье в память о жертвах "Крокуса"

Сообщения о проведении концерта Олега Газманова, Shaman (Ярослава Дронова) и блогерши Насти Ивлеевой в Мелитополе Запорожской области являются фейком. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее в соцсетях появилось фото плаката с анонсом выступления трёх знаменитостей на концерте в память о жертвах теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). На афише было указано, что всё состоится якобы вечером 15 апреля во Дворце культуры имени Т.Г. Шевченко в Мелитополе. Причём помимо концерта "предусматривался" сбор средств для участников специальной военной операции (СВО). Всё это, как было написано в афише, проводится якобы при поддержке Рогова.

"Ага... А перед этим ещё выступит Моргенштерн* и Киркоров с Галкиным*. Мы тут что, решили концертной деятельностью заняться?" — недоумевает Рогов.

По его словам, липовую афишу разместили украинские каналы. Shaman также сообщил, что в его графике такого концерта нет.

Ранее в Сети появился фейк о самом Дронове. Сообщалось, что в отношении певца якобы проводится полицейская проверка. Позже в МВД подчеркнули: у правоохранителей нет вопросов к артисту или его творчеству.