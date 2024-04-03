"Бредовый вывод": Киев уличили в любви к запрещённым веществам после признания Булгакова украинофобом
Политолог Гамбашидзе счёл бредовым решение Киева признать Булгакова украинофобом
Политолог Илья Гамбашидзе счёл бредовым решение Украины официально признать писателя Михаила Булгакова украинофобом. В беседе с Life.ru он предположил, что так называемые эксперты, пришедшие к этому выводу, вероятно, увлекаются запрещёнными веществами.
"Если очень сильно увлекаться запрещёнными веществами, то галлюцинации могут быть самыми разными. Допускаю, что в какой-то момент и великий русский писатель Михаил Булгаков может показаться главным врагом Украины. Во всяком случае, никаких других причин для подобных бредовых выводов я не вижу", — высказался специалист.
Как отметил Гамбашидзе, Киев в своей ненависти ко всему, что хоть как-то ассоциируется у него с Россией, вероятно, такими темпами скоро запретит имена и наследие всех великих людей, живших в нашей стране, а потом и вовсе объявит вне закона географические названия. В конечном счёте спустя какое-то время украинцам останется только запретить кислород, потому что им дышат россияне, сыронизировал наш собеседник. Очевидно, добавил он, подобные решения диктуются западными кураторами. Их цель — создание новой идентичности, вытравливание из культурного пространства всего, что связано с Россией. И чем ближе Незалежная к проигрышу, тем агрессивнее будут становиться такие попытки, резюмировал политолог.
Как ранее сообщал Life.ru, Институт нацпамяти Украины признал Булгакова "украинофобом" и "символом имперской политики". "Эксперты" пришли к выводу, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы всегда презирал украинцев, а также ненавидел их стремление к независимости.